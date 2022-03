Huawei CBG Schweiz: Martin Pauer ist neuer Marketing Director

Seit Jahresbeginn ist mit Martin Pauer ein erfahrener Marketingexperte neuer Marketing Director bei Huawei Consumer Business Group Schweiz. Der gebürtige Wiener verantwortete zuvor als Director Marketing Communications die Produkt- und Markenkommunikation für Huawei in Deutschland.

Mit 2022 leitet Martin Pauer nun die Marketing- und PR-Agenden von Huawei CBG Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst. «Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit unserem motivierten Team und starken lokalen Partnern neue Produktinnovationen von Huawei in der Schweiz erlebbar zu machen», wird Pauer zitiert. «Wir haben viel vor und wollen besonders in den Bereichen Sport und Gesundheit sowie Smart Office weiter wachsen.»

Nebst langjähriger Branchen- und Führungserfahrung blicke Martin Pauer auch auf Erfolge als Gründer sowie beim Aufbau von paneuropäischen Partnerschaften im Bereich Consumer Electronics zurück. Unter anderem war er laut Mitteilung bei der ManpowerGroup sowie Samsung Electronics in Österreich beschäftigt. (pd/cbe)