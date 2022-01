Picture Alliance: Matthias Gatzemeier wird Head of Sales

In dieser Position verantwortet Matthias Gatzemeier alle strategischen und operativen Vertriebsaktivitäten der Picture Alliance, wie es in einer Mitteilung heisst. Der studierte Betriebswirt kam 2011 zur DPA-Tochter und war zuletzt als Senior Sales Manager für den Bereich TV verantwortlich.

«Wir freuen uns sehr, dass wir diese wichtige Position intern mit einem erfahrenen und erfolgreichen Vertriebsprofi besetzen können. Als langjähriger Branchenkenner weiss Matthias Gatzemeier, worauf unsere Kunden Wert legen und was sie von uns erwarten. Wir freuen uns darauf, mit ihm die Marktposition der Picture Alliance in den nächsten Jahren weiter auszubauen und unsere Wachstumsstrategie erfolgreich voranzutreiben», lässt sich Petra Busch, Geschäftsführerin der Picture Alliance, in der Mitteilung zitieren.

Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann studierte Gatzemeier bis 2004 BWL an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena. Anschliessend war er in der Baubranche tätig, wo er sich vor allem um Kundenberatung, Angebotsmanagement und Terminsteuerung kümmerte.

2011 wechselte er zur Picture Alliance, wo er im Vertrieb tätig war, aber auch «erfolgreich als Referent der Geschäftsführung unterschiedliche Projekte umsetzte oder als Projektleitung 2015/2016 die Umstellung auf eine neue technische Plattform begleitete». Als Senior Sales Manager betreute er den Bereich TV, vor allem die Key-Accounts im Bereich öffentliche und private Fernsehsender sowie zwischenzeitlich das Segment Newspaper. (ots/tim)