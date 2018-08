OMD: Maurizio Dottore wird neuer Chef

Maurizio Dottore wird per Ende August 2018 die Geschäftsführung von OMD Schweiz übernehmen. Er folgt damit auf Markus Bettler, der sich nach mehr als fünf Jahren neuen Herausforderungen im Markt stellt, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Mit Maurizio Dottore haben wir einen modernen Leader für uns gewonnen, der sehr erfolgreich seinen Weg in einer Branche gegangen ist, die wie keine andere von Disruption herausgefordert wurde», wird Jens Brecht, CEO der OMG Schweiz AG, in der Mitteilung zitiert. «Sein sehr digitales Marketing – und Mediaverständnis gepaart mit einem exzellenten Zugang in die Musikindustrie eröffnet unseren Kunden ganz neue Optionen in der strategischen Betreuung und im Aufbau von relevanten Contentangeboten». Dottore kommt von Sony Music Entertainment, wo er zuletzt Mitglied der Geschäftsleitung und als Direktor Marketing/Artist & Repertoire tätig war.

«Ich freue mich sehr auf den Perspektivwechsel und die damit verbundenen Herausforderungen. Die Ambition von OMD, einen messbaren Beitrag zum Geschäftserfolg ihrer Kunden zu leisten, möchte ich gemeinsam mit dem Team auf die nächste Stufe heben», so Dottore. (pd/cbe)