SRK: Max Hubacher ist neuer Botschafter

Publiziert am 08.09.2025

Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) hat den Berner Schauspieler Max Hubacher als Botschafter gewonnen, heisst es in einer Mitteilung. Der 31-Jährige hatte seinen ersten Einsatz im grössten Flüchtlingslager der Welt: Cox's Bazar in Bangladesch. Dort lernte er die verschiedenen Hilfsangebote des SRK und dessen Mitarbeitende kennen.

Max Hubacher erlangte Bekanntheit durch Filme wie «Der Verdingbub» (2011), für den er den Schweizer Filmpreis erhielt, sowie «Der Hauptmann» (2017), «Mario» (2018) und «Sisi» (2023). Als SRK-Botschafter ergänzt er einen Kreis prominenter Persönlichkeiten, zu denen bereits Sprinterin Mujinga Kambundji, Sängerin Naomi Lareine, Musiker Stress und Schwingerkönig Christian Stucki gehören. (pd/spo)