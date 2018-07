Baselworld: MCH Group bestätigt Kündigung von Swatch

Die Messebetreiberin MCH Group bestätigt die Kündigung von Swatch an der künftigen Teilnahme an der Branchenmesse Baselworld. Die Betreiberin bedauert den am Sonntag bekannt gewordenen Verlust der Swatch-Gruppe für die Ausstellung. Die Weltmesse für Uhren und Schmuck 2019 sei dadurch aber nicht in Frage gestellt, teilte MCH am Dienstag in einer offiziellen Stellungnahme mit.

Nach dem positiven Verlauf der Baselworld 2018 und der mit Hochdruck unter einer neuen Führung vorangetriebenen Neukonzeption der Baselworld 2019 komme die Absage dieses Ausstellers überraschend, hiess es weiter. Am Wochenende hatte Swatch-Chef Nick Hayek in der «NZZ am Sonntag» angekündigt, im kommenden Jahr nicht mehr an dem Basler Uhrensalon teilzunehmen (persoenlich.com berichtete).

Unter anderem kritisierte Hayek, die MCH-Gruppe habe die Aussteller bei der Erarbeitung des neuen Konzepts zu wenig einbezogen. Der MCH fehle der Mut für tiefgreifende Veränderungen.

Das Comité Consultatif der Baselworld, in welcher alle wichtigen Aussteller der Uhrenbranche vertreten seien, habe dem Neukonzept an seiner Sitzung vom 4. Juli zugestimmt, schrieb MCH nun in der Mitteilung. Die Gruppe sei überzeugt, dass damit eine gute Grundlage für eine erfolgreiche Messe gelegt worden sei.

MCH befinde sich angesichts der laufenden Marktveränderungen in einem Transformationsprozess und ergänze die Live-Marketing-Plattformen zunehmen auch mit digitalen Angeboten.

Das Halbjahresergebnis gibt die Messebetreiberin am 4. September bekannt. Wie eine Sprecherin am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur AWP sagte, ist je nach Szenario eine weitere Wertberichtigung des Messegebäudes nicht auszuschliessen. (awp/sda/eh)