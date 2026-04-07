Webrepublic: Media-Etat von Burger King gewonnen

Publiziert am 07.04.2026

Die Zürcher Digitalagentur Webrepublic verantwortet ab April den Media-Etat von Burger King in der Schweiz. Das Mandat umfasst sowohl die strategische als auch die operative Steuerung der digitalen und klassischen Werbekanäle der Fast-Food-Kette, wie es in einer Mitteilung heisst.

Webrepublic setzte sich nach eigenen Angaben in einem mehrstufigen Pitch-Verfahren gegen mehrere Mitbewerber durch. Ausschlaggebend sei ein Konzept gewesen, das langfristigen Markenaufbau mit kurzfristigen Verkaufszielen verbinde.

Die Agentur will den Etat mit einem auf Werbewirkung ausgerichteten Ansatz betreuen. Dabei stützt sie sich auf eine hauseigene Wirkungsforschung sowie eine datenbasierte Mediaplanung. Ergänzend sollen laut Webrepublic vorteilhafte Einkaufskonditionen für eine hohe Budgeteffizienz sorgen.

Als inhabergeführte, unabhängige Agentur betont Webrepublic die eigene Beratungsfreiheit – ohne Bindung an übergeordnete Netzwerkstrukturen oder externe Vermarktungsinteressen.

«Burger King ist eine globale Ikone und es ist eine grosse Freude für uns, diese Marke in der Schweiz begleiten zu dürfen», wird Marjan Iglesias, Director Client Services bei Webrepublic, in der Mitteilung zitiert. Man wolle die eigene Expertise einsetzen, um die Marktposition von Burger King in der Schweiz zu stärken. (pd/cbe)