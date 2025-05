Pilot suisse: Mediaagentur betreut Garmin auch in der Schweiz

Publiziert am 05.05.2025

Ben Moser, geschäftsführender Gesellschafter von Pilot suisse, betont die Übereinstimmung zwischen der Herausforderer-Mentalität von Garmin und dem Ansatz der Agentur. Felix Hegar, Head of Brand Management bei Garmin, verweist auf die langjährige Zusammenarbeit mit Pilot und hebt die lokale Expertise für den Schweizer Markt hervor.

Die Kooperation beginnt mit einer Imagekampagne zur Stärkung der Markenbekanntheit von Garmin in der Schweiz. Die Kampagne konzentriert sich auf Bewegtbildformate in linearem TV, Connected TV, YouTube und Online Video. Zielgruppe sind Personen mit aktivem Lebensstil.

Garmin entwickelt Produkte für aktive Menschen, darunter Smartwatches, Tauch- und Fahrradcomputer sowie Navigationssysteme für Luft- und Wasserfahrzeuge. Das 1989 in Kansas gegründete Unternehmen beschäftigt 22’000 Mitarbeiter in 35 Ländern und ist in den Bereichen Outdoor, Fitness, Aviation, Automotive OEM und Marine tätig.