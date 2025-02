Sir Mary: Mediaagentur wird eigenständig

Publiziert am 20.02.2025

Die Werbeagentur Sir Mary lagert ihre Medialeistungen in eine neue Firma aus. Das 20-köpfige Team von Sir Mary Media wird von Vanessa Habisreutinger, Katharina Günther und Fabian Habisreutinger geführt, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Die neue Mediaagentur bietet ihren Kunden spezialisierte 360-Grad-Medialösungen für TV, Digital, (D)OOH, Social und Audio. Das Führungstrio bringt laut eigenen Angaben langjährige Erfahrung aus der Agentur mit: Vanessa Habisreutinger verantwortet Media Operations & Data, Katharina Günther ist für Planning & Consulting zuständig und Fabian Habisreutinger leitet Strategy & Client.

«Wir sind die neue Generation der Mediaagentur. Weil wir Kreation besser verstehen, bringen wir Marken dahin, wo sie wirken – nicht, wo wir am meisten verdienen», wird Vanessa Habisreutinger, Co-Geschäftsführerin von Sir Mary Media, zitiert. Mit der Ausgliederung reagiert die Agentur auf die steigende Nachfrage nach Media-Kompetenz.

Zu den Kunden zählen unter anderem Sunrise und Schweiz Tourismus. Neu konnten Twint und Ovomaltine gewonnen werden. Eva-Maria Mörtenhuber, Head of Marketing bei Twint, lobt die «intelligenten Medialösungen und starke Reichweitenstrategie» der Agentur.

Sir Mary Media startete am 1. Januar 2025. Die Kreativ- und Mediaagentur bleiben unter dem Dach der Sir Mary AG vereint, die zur europäischen MYTY-Gruppe mit über 800 Mitarbeitenden gehört. Mit der neuen Aufstellung will die Agentur flexibler am Markt agieren und gezielt neue Media-Etats für die Medialeistungen gewinnen. (pd/cbe)