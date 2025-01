Mediaschneider: Mediaetat von Dosenbach gewonnen

Publiziert am 29.01.2025

Die traditionsreiche Schuhkette Dosenbach hat ihren Mediaetat per Anfang 2025 an Mediaschneider vergeben. Unter der Führung von CEO Moritz Schneider hat die Mediaagentur mit Sitz in Zürich nach einem mehrstufigen Pitch den Zuschlag erhalten, heisst es in einer Mitteilung.

Die Schweizer Firma Dosenbach gehört seit 1973 zur deutschen Deichmann-Gruppe. In Essen, am Hauptsitz des europäischen Marktführers im Schuhhandel, präsentierte das Team von Mediaschneider seine strategischen Ideen, konkrete Planungsansätze sowie die digitale Mediaausspielung für den Konzern. Im Zentrum steht eine Multi-Channel-Strategie, die Dosenbach in der Schweiz als Marke stärken soll, wenn es um Schuhe für jeden Anlass geht.

Zanet Zabarac, Leiterin Marketing, Dosenbach‑Ochsner AG Schuhe und Sport: «Nach einem intensiven Auswahlprozess setzte sich Mediaschneider beim finalen Treffen in Zürich erfolgreich durch. Für uns war es wichtig, mit einer Mediaagentur zusammenzuarbeiten, die nicht nur den Schweizer Markt perfekt versteht, sondern auch flexibel und innovativ auf unsere individuellen Bedürfnisse eingehen kann.» (pd/spo)