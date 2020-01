Faulhaber Marketing Services: Medienarbeit für Widder oder Storchen

Faulhaber Marketing Services ist ab sofort die Medienstelle des The Living Circle für die Schweiz, heisst es in einer Mitteilung.

The Living Circle wurde im April 2017 initiiert und setzt sich aus drei Hotels, drei landwirtschaftlichen Betrieben, einem Restaurant sowie einem Rustico zusammen. Dies sind das Widder Hotel, der Storchen Zürich und das Castello del Sole in Ascona, das Schlattgut, die Terreni alla Maggia in Ascona und das Château de Raymontpierre in Vermes, das Restaurant Buech in Herrliberg sowie das Rustico del Sole in Ascona. Alle diese Betriebe befinden sich im Privatbesitz der Schweizer Familien Anda und Franz-Bührle. (pd/wid)