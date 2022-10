Interdiscount: Medieneinladung sorgt für Kritik

Ende Oktober will Interdiscount den Medien ein neues Ladenkonzept präsentieren. Die Einladung zum Anlass ist augenfällig: eine Leuchtreklame in Form einer Sprechblase. «Was sich die Kommunikationsabteilung von Interdiscount beim Planen dieses Marketing-Gags gedacht hat, bleibt schleierhaft. Einen schlechteren Zeitpunkt für ein Werbegeschenk, das unnötig Strom verbraucht und noch dazu aus Plastik ist, gibt es kaum», heisst es in einer Kolumne in den CH-Media-Zeitungen vom Mittwoch.

Zwar verbrauche das Gadget nicht viel Strom und der Aufkleber lasse sich abziehen. «Das Gadget kann als Deko-Element weiter verwendet werden und auch ohne Batterien und Stromzufuhr aufgestellt werden», antwortete Interdiscount gegenüber CH Media. «So oder so ist das Ganze mit Sicherheit keine Glanzleistung von Interdiscount und ihrer Muttergesellschaft Coop, die sich selbst als ‹nachhaltigste Detailhändlerin der Welt› bezeichnet. Wir gratulieren», heisst es in der Kolumne abschliessend. (cbe)