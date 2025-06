I Believe In You: Medienexperte Michi Frank steigt ein

Publiziert am 12.06.2025

Die Schweizer Sport-Crowdfunding-Plattform I Believe In You (IBIY) hat ihre Führungsstruktur erweitert. Michi Frank, ehemaliger CEO der Goldbach Group, übernimmt Aktien und einen Sitz im Verwaltungsrat des Unternehmens, wie es in einer Mitteilung heisst.

Frank bringt Erfahrung aus der Medienbranche mit, die er nun in die strategische Entwicklung der Plattform einbringen soll. «Die Verbindung von Sport, Digitalisierung und medialer Sichtbarkeit ist zentral für die Zukunft der Sportförderung. I Believe In You war hier lange Vorreiter und geht stets mutige Wege. Das hat mich überzeugt», sagt Frank zu seinem Engagement.

Neben Frank erwirbt auch David Cappellini, Gründer der Agentur Monami und Beirat beim FC Winterthur, ein Aktienpaket. Cappellini ist bereits seit längerem Mitglied des Verwaltungsrats.

Das operative Team wurde ebenfalls umstrukturiert. Seit Anfang 2025 leitet Pascal Magyar, ehemaliger Zehnkämpfer und Leiter Leistungssport im Kanton Aargau, das Unternehmen als CEO. Im Mai stiess Chris Earle, vorher bei RED+ tätig, als Kreativstratege zum Team.

Gründer und Verwaltungsratspräsident Fabian Kauter äussert sich zu den Veränderungen: «I Believe In You gewinnt zwei starke neue Aktionäre, die an unseren Weg glauben und für den Schweizer Sport brennen.»

Die personellen Veränderungen sollen dazu beitragen, das Crowdfunding-Angebot auszubauen und Partnerschaften zu entwickeln. Die Plattform vermittelt Finanzierungen für Athletinnen und Athleten sowie Sportorganisationen. (pd/cbe)