Karl Wild Hotelrating: Medienpartnerschaft mit der NZZ am Sonntag

Die NZZ am Sonntag geht mit dem Weber Verlag eine Medienpartnerschaft für das Karl Wild Hotelrating Schweiz ein. In diesem Rahmen erscheint im Mai 2025 eine Verlagsbeilage zu dem bekannten Schweizer Hotelrating, heisst es in einer Mitteilung. Die Inhalte der Verlagsbeilage werden auf dem Lifestyle-Portal NZZ Bellevue auch online präsent sein.

Das Karl Wild Hotelrating Schweiz wird seit 1997 jährlich von dem Journalisten und Autor Karl Wild durchgeführt und seit 2012 als Buch vom Weber Verlag herausgegeben. In den letzten 23 Jahren veröffentlichte er sein Rating in verfeinerter Form in der SonntagsZeitung.

Vor einem Jahr gab der Hotelexperte seinen Rückzug bekannt. Ende Mai hat Andrin Willi die Chefredaktion des Karl Wild Hotelratings übernommen.

«Nachdem Wild seinen Rückzug bekanntgegeben hatte, entschied sich die SonntagsZeitung für eine Nachfolgeregelung aus Deutschland», erklärt Dyami Häfliger, Verlagsleiter Zeitschriften beim Weber Verlag, auf Anfrage von persoenlich.com.

Vom Spiritus Rector zu Konkurrent

Diese Nachfolgelösung ist Carsten K. Rath, Autor des «101 beste Hotels»-Rankings in Deutschland. Wie die SonntagsZeitung in September ankündigte, soll Rath 2025 in die Schweiz expandieren. «Die 101 besten Hotels in der Schweiz» soll kommenden Frühling in der SonntagsZeitung und in Le Matin Dimanche erscheinen.

Pikant dabei ist, dass Karl Wild und Carsten Rath einander nicht fremd sind. Als der Deutsche 2020 sein Rating lancierte, holte er Karl Wild als Berater an Bord (persoenlich.com berichtete). Nun wird er in der Schweiz zu seinem Konkurrenten.