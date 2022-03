Bank WIR: Medizin gegen zu hohe Gebühren

Devisengeschäfte einfach, schnell und günstig abwickeln – egal wo und egal wann: Das ist die Plattform «FX Trading», die die Bank WIR in Partnerschaft mit dem Schweizer Fintech Amnis Treasury Services AG anbietet. Dieser Tage erhalten Firmen- und Finanzchefs von Schweizer KMU persönlich eine Packung «FX Trading forte» – darin laut Aufdruck enthalten: «Pecuniamin» in Form von Schweizer Franken und Euro in Münzen. «Wir haben nach einer verblüffenden Idee gesucht, die nicht einfach achtlos weggelegt wird», wird Jonas Kiefer, Leiter Vermarktung der Bank WIR, in einer Mitteilung zitiert.

Die Blister «gegen zu hohe Gebühren im internationalen Zahlungsverkehr und bei Währungsgeschäften» wurden vom WIR-Partner Blipack produziert. «Wir sind von der FX-Trading-Plattform derart überzeugt, dass wir sogar echtes Geld versenden», so Kiefer mit einem Augenzwinkern. Das Medikamenten-Design wird laut Mitteilung von A bis Z durchgezogen: So werden die acht Einheiten «zur sofortigen Anwendung» empfohlen – und im frisch und authentisch aufgemachten Beipackzettel erfahren die KMU-Verantwortlichen von der rein schweizerischen Genossenschaftsbank ganz nach dem Motto unternehmerfreundlich alles zu «Chancen und positiven Auswirkungen». Dabei wird das Thema Devisengeschäfte leicht verständlich und auf Augenhöhe – texterisch mit einer wohldosierten Portion Infotainment – vermittelt.

Kommunikativ begleitet wird das physische Mailing der Kampagne, die komplett inhouse konzipiert worden ist, durch Social-Media-Ads, einer eigenen Landingpage mit allem Wissenswertem und dem Direktlink zur Eröffnung eines kostenlosen Demo-Kontos, Content mit Kundenstimmen im KMU-Magazin «WIRinfo» und auf dem Blog sowie im «O-Ton»-Podcast der Bank WIR mit Einblicken und Hintergrundinformationen im Gespräch mit Michael Wüst, Gründer und CEO von Amnis.

Verantwortlich bei der Bank WIR: Claudio Gisler (Leiter Marketing & Produkte), Matthias Pfeifer (Leiter Privat- & Firmenkunden), Reto Brotschi (Leiter Marketing), Jonas Kiefer (Leiter Vermarktung & Text/Konzept), Volker Strohm (Leiter Corporate Communication), Patrick Besenfelder (Leiter Produktmanagement), Pascale Erdin (Business Manager), Eliane Meyer (Art Director), Peter Bellakovics (Kampagnen-Manager & Text/Konzept), Denise Siemens (Digital Marketing Manager), Detlef Winkelmann (Daten-Manager), Patrizia Herde (Corporate Communication/Public Relations), Daniel Flury (Corporate Communication/Chefredaktor Kundenmagazine), verantwortlich Mailing: Blipack, verantwortlich Kampagne: Hunter Film Milos May, Hutter Consult, Arne Völker. (pd/cbe)