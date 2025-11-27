20 Minuten: Mehmet Inan verlässt das Unternehmen

Publiziert am 27.11.2025

Mehmet Inan verlässt 20 Minuten auf eigenen Wunsch. Der seit Juni 2024 als Chief Commercial Officer tätige Manager stieg damals als Mitglied der Geschäftsleitung ein, um gemeinsam mit Chief Revenue Officer Giovanni Cauterucci die Eigenvermarktung aufzubauen. Diese startete am 1. Januar 2025 (persoenlich.com berichtete).

Inan setzte laut Mitteilung Impulse im Werbemarkt und trieb die digitale Direktvermarktung voran. Gleichzeitig traten unterschiedliche Auffassungen zur Zusammenarbeit im Führungsteam auf. Seine Kunden, Partner und Projekte übernimmt per sofort das Leitungsteam Vermarktung, um eine lückenlose Betreuung sicherzustellen.

«Die Zeit bei 20 Minuten hat mir sehr viel Freude bereitet. Danke an alle Kolleginnen und Kollegen, das Unternehmen sowie an unsere Kunden und Partner», wird Mehmet Inan zitiert.

Bernhard Brechbühl, CEO 20 Minuten Gruppe, erklärt: «Mehmet Inan verhalf unserer Eigenvermarktung mit viel Leidenschaft zu einem starken Markteintritt. Ich bedaure, dass sich unsere Zusammenarbeit nicht fortsetzen lässt. Für seinen Einsatz bedanken wir uns bei Mehmet Inan herzlich und wünschen ihm für seine Zukunft viel Erfolg.»

Nach abgeschlossener Übergabe verlässt Inan das Unternehmen. Die Suche nach einer Nachfolge läuft bereits. (pd/cbe)