20 Minuten: Medienplattform übernimmt Grossteil der Vermarktung wieder selbst

Publiziert am 24.06.2024

20 Minuten holt mit Mehmet Inan per sofort einen neuen Chief Commercial Officer an Bord. Das schreibt das Medienunternehmen in einer Medienmitteilung. Inan werde gleichzeitig in der Geschäftsleitung von 20 Minuten Einsitz nehmen. Gemeinsam mit Chief Revenue Officer Giovanni Cauterucci baut der 51-Jährige eine neue Vermarktungsorganisation von 20 Minuten auf und führt diese im Co-Lead ab 1. Januar 2025.

Mehmet Inan verfügt über langjährige Verkaufs- und Marketingerfahrung in der Medienbranche. Er stiess 1998 als Director Sales & Marketing zur Verkaufsorganisation Belcom und wechselte später zu IP Multimedia (heute Goldbach Media). Danach verantwortete er beim TV Sender 3+ während rund 13 Jahren den Verkauf und baute nebenberuflich einen Mode- und Schmuckvertrieb auf. Von 2021 bis 2023 war Mehmet Inan als Chief Marketing Officer bei Axel Springer/Media Impact in Berlin tätig.

20 Minuten und Goldbach haben im Frühling ein gemeinsames Projekt gestartet, mit dem Ziel, die Komplexität der Vermarktungsorganisation zu verringern und sich so aufzustellen, dass beide Organisationen ihre Stärken optimal ausspielen können. Als Ergebnis davon wird 20 Minuten ab dem 1. Januar 2025 den Markenverkauf sowie die Bereiche AdStack, Open Market und Drittpartnergeschäft unter der gemeinsamen Leitung von Mehmet Inan und Giovanni Cauterucci direkt führen.

Goldbach wird sich in der Zusammenarbeit mit 20 Minuten auf die Netzwerkvermarktung fokussieren. Die Details der neuen Organisation werden aktuell gemeinsam ausgearbeitet und zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert. (pd/nil)