Die Werbekanzlei: Mehr Farbe für die Stadt

Publiziert am 10.12.2024

Die Aufgabe bestand darin, ein Konzept zu kreieren, das die Zürcherinnen und Zürcher emotional anspricht, heisst es in einer Mitteilung. Und vor allem die Einzigartigkeit der Schweizer Marke Caran d’Ache transportiert.

Da Swissness in der Marketingkommunikation sehr breit und klischeehaft kommuniziert wird, konzentrierte sich die Branding-Agentur auf eine spannende Bildwelt. In Zusammenarbeit mit dem Zürcher Illustrator Silvan Borer entstanden Welten, die Figuren und Symbole in Zürcher Szenerien einbetten.

Diese spielerische Umsetzung unter dem Dach «Deine Stadt. Deine Kreativität. Dein Leben.» fährt noch bis Ende Jahr durch die ganze Stadt. In verschiedenen Trams gibt es passende Hängekartons mit Postkarten zum Mitnehmen und selbst gestalten. (pd/spo)