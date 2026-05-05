AEG: Melanie Winiger wird Markenbotschafterin

Publiziert am 05.05.2026

Die Haushaltsgerätemarke AEG hat Melanie Winiger als Markenbotschafterin für die Schweiz verpflichtet. Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Markenbekanntheit auszubauen und die Positionierung von AEG in der ganzen Schweiz zu stärken.

Melanie Winiger ist im Tessin aufgewachsen und hat mehrere Jahre in der Romandie gelebt. Diese Biografie war laut AEG ein zentrales Kriterium bei der Wahl. «Melanie Winiger kennt die Mentalität und Kultur der verschiedenen Sprachregionen aus eigener Erfahrung und verbindet sie mit natürlicher Leichtigkeit. Genau das macht sie zur Idealbesetzung, um der Marke AEG in der gesamten Schweiz ein neues und unverwechselbares Gesicht zu geben», wird Roland Bienz, Director Marketing Schweiz bei Electrolux, in einer Mitteilung zitiert.

Zur Kampagne gehören digitale Werbemassnahmen auf Social Media und YouTube sowie Aktivierungen an den Point of Sales. Die erste Phase läuft von Anfang Mai bis Ende Juni 2026. Weitere Phasen sind über das gesamte Jahr geplant. (pd/cbe)