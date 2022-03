Echowerk: Melis Sakru ist neu an Bord

Mit ihrem Bachelor in Fine Arts, welchen Melis Sakru an der ZHdK absolviert hat und dem zusätzlichen Studium in Kommunikationswissenschaften und Medienforschung an der Uni Zürich verfügt sie über fundiertes Know-how, um neue Frische in die echowerk-Projekte einzubringen. So heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Laut eigenen Angaben ist es Anspruch von Echowerk, Sponsoren und Veranstalter «mit unkonventionellen Ideen, unorthodoxen Ansätzen und überraschenden Inszenierungen auf crossmedialer Ebene zu begeistern und damit das Potenzial des Livemarketing umfassend auszuschöpfen». Mit dem wachsenden Portfolio auf Veranstalter und Sponsoren-Seite steige auch die Anforderung in der Content Creation weiter.

«Wir freuen uns, durch den Kompetenzausbau noch rascher und umfassender auf die Bedürfnisse unserer Partner eingehen zu können. Die direkte Aufbereitung von Content im Rahmen von Events ist für Veranstalter wie auch für Sponsoren zur Pflicht geworden. Dennoch sehen wir häufig, dass die Kraft der Live-Auftritte durch die fehlende Begleitung verpufft», lässt sich Echowerk-Gründer Manuel Schaub in der Mitteilung zitieren: «Mit dem Teamausbau begegnen wir genau dieser Schwierigkeit und unterstützen alle unsere Partner bei der Multiplikation ihrer Engagements.» (pd/tim)