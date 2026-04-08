Die Thronfolge: Melvin Kleinert wird Vollzeit-Manager

Melvin Kleinert verstärkt den Podcast «Die Thronfolge» seit dem 1. April 2026 als Vollzeit-Manager. Bereits seit dem 1. Januar 2025 war er in einem Teilzeitpensum für das Format tätig. In seiner neuen Rolle ist er für Kooperationen, Shows und weitere Projekte rund um die Hosts Karin Bearpark und Dara Masi zuständig, wie er auf Anfrage bestätigt.

Zuvor war Kleinert bei SRF als Marketingspezialist und Projektleiter tätig und verantwortete dort diverse Werbekampagnen (persoenlich.com berichtete). Davor leitete er bei Watson bis 2024 als Social-Media-Chef das entsprechende Team. Seine Karriere begann er 2014 als Content Manager beim Onlineshop von MediaMarkt, es folgten Stationen bei Radio 1 und Radio 105.

«Eine ideale Spielwiese»

«Am neuen Job reizt mich vor allem die Abwechslung sowie das kleine Team, das gemeinsam auf ein Ziel hinarbeitet», so Kleinert zu persoenlich.com. Das Potenzial von «Die Thronfolge» bezeichnet er als riesig: «Innerhalb eines Jahres haben wir neun ausverkaufte Live-Shows gespielt und zahlreiche wertvolle Partnerschaften mit renommierten Brands aufgebaut.»

Den Wechsel vom SRF-Grossbetrieb in ein kleines Team beschreibt er als bewusste Entscheidung: «Die Arbeit in einem kleinen Team bietet eine ideale Spielwiese, um mit viel Eigenverantwortung Ideen effizient umzusetzen und Projekte voranzutreiben.» Aus seiner SRF-Zeit nehme er vor allem mit, «wie man komplexe Werbekampagnen mit zahlreichen Stakeholdern erfolgreich umsetzt und dabei stets den Überblick behält».

Der Schweizer Podcastmarkt sei zwar überschaubar, so Kleinert, doch «Die Thronfolge» gehöre bereits zu den grössten Podcasts des Landes. «Von Werbepartnerschaften bis hin zu Live-Events haben wir zahlreiche Vorhaben geplant, die es nun strukturiert und wirkungsvoll umzusetzen gilt.»

«Die Thronfolge» ging im Januar 2025 aus dem Podcast «Die Thronsitzung» hervor, den Masi und Bearpark zuvor bei Energy Zürich betrieben hatten. Mit der Gründung ihrer eigenen Firma Pink Cave machten sich die beiden Moderatorinnen selbstständig.