Coronavirus: Mercedes-Benz präsentiert Neuheiten digital

Nach der Absage des Genfer Automobilsalons präsentiert Mercedes-Benz die Highlights seiner zahlreichen Frühjahrs-Neuheiten digital, wie es in einer Mitteilung heisst. Der geplante Executive Talk mit den Vorständen von Daimler, Ola Källenius, Britta Seeger und Markus Schäfer, zur Weltpremiere der umfassend aktualisierten E-Klasse, wird kurzfristig in ein Studio in Stuttgart verlegt.

Die digitale Mercedes-Benz Pressekonferenz findet am Dienstag, den 3. März 2020, ab 8.45 Uhr auf dem Medienportal von Mercedes statt.

Neben der neuen E-Klasse wird auch ein Talk mit Lewis Hamilton, Toto Wolf, Markus Schäfer und Nyck de Vries über Nachhaltigkeit im Motorsport im Studio statt. Dieser kann ebenfalls digital eingesehen werden. (pd/lol)