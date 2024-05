Publiziert am 17.05.2024

Mercedes-Benz Schweiz wird neuer Leading Partner des diesjährigen Festivals DA Z Digital Arts Zurich, das vom 31. Oktober bis zum 10. November stattfindet. Gemeinsam wollen die beiden Partner den Diskurs über die Digitalisierung und deren Einfluss auf die Gesellschaft mit kulturellen Erlebnissen sowie relevanten Gesprächsrunden anregen, heisst es in einer Mitteilung.



«Digitalisierung ist heute ein zentraler Treiber in unserer Industrie», wird Patrick Bossart, Head of Marketing & Corporate Communications bei Mercedes-Benz Schweiz, in er Mitteilung zitiert. Das Engagement von Mercedes-Benz am DA Z passe ausgezeichnet zur Ambition, physisches und digitales Markenerlebnis zu verschmelzen.



«Wir sind stolz, Mercedes-Benz Schweiz als Leading Partner begrüssen zu dürfen. Als Unternehmen, das für Innovation, Qualität und begeisternde Erlebnisse steht, passt Mercedes-Benz hervorragend zum DA Z», so Hans Peter Riegel, Festival-Direktor und Künstlerischer Leiter des Festivals. (pd/wid)