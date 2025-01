Migros: «Merci-Box» und Goldtaler als neuste Sammelaktion

Publiziert am 13.01.2025

Der orange Riese feiert sein 100-jähriges Bestehen mit einer Sammelaktion: die «Merci Box». Die Promotion dauert bis zum 10. Februar 2025, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Die Aktion wurde «‹in-house› entwickelt und gestaltet», wie die Migros auf Anfrage mitteilte.

Geschenke gibt es nur, solange der Vorrat reicht

Das Konzept der Aktion ist im Grundgedanke einfach: Pro 20 Franken Einkaufsbetrag erhalten die Kundinnen und Kunden der Migros einen Sticker. Mit einer vollständig gefüllten Sammelkarte (rund 20 Marken), also ab einem Betrag von immerhin 400 Franken, wird diese in eine von neun verschiedenen Überraschungsboxen eingetauscht – «solange der Vorrat reicht». Diese sind mit Produkten für den alltäglichen Gebrauch gefüllt.

Zudem lässt sich in 100 jener Boxen ein echter Goldtaler finden, je aus fünf Gramm Echtgold. Ein «exklusives Dankeschön» an die Kundinnen und Kunden, so die Mitteilung der Migros. (awe)