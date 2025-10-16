Migros: Merci-Bus-Tour endet nach 8500 Kilometern

Publiziert am 16.10.2025

Am Samstag macht der Merci-Bus ein letztes Mal Halt in Bussigny (VS). Seit dem Start der Tour am vergangenen 6. März (persoenlich.com berichtete) besuchten über 45'000 Personen den Bus an insgesamt 68 Einsatztage. Das schreibt Migros in einer Medienmitteilung. Verkauft wurden mehr als 50'000 Produkte, darunter am häufigsten Mini-Migros-Körbli, Buttergipfeli, Cervelats, Lillibigs-Maiswaffeln und Schoko-Joghurts. An jedem Standort wurde ein dort beliebtes Produkt verschenkt.

Musik und Geschichten aus der Vergangenheit

Den grössten Besucherandrang verzeichnete der Bus in Bassersdorf, wo sich eine Warteschlange von knapp 100 Metern bildete. Neben dem Verkauf traten an verschiedenen Standorten Guggenmusiken auf, und ehemalige Mitarbeitende des Verkaufsbusses erzählten von ihrer früheren Tätigkeit.

Die Tour war Teil der Feierlichkeiten zum 100-Jahr-Jubiläum der Migros. Trotz des Alters absolvierte das Fahrzeug aus dem Jahr 1986 die Tour ohne grössere Probleme. Lediglich die Kasse und die Hinterreifen mussten einmal ersetzt werden.

Einsatz an Festivals im kommenden Jahr

Das historische Fahrzeug wird auch künftig an ausgewählten Festivals und Events eingesetzt, darunter 2026 an den Festivals Paléo in Nyon, Lumnezia, Heitere in Zofingen und dem Openair Gampel. (pd/nil)