Victorinox: Messerhersteller wird Camp-Sponsor

Publiziert am 30.07.2025

Victorinox kooperiert mit MS Sports Camps und lanciert die Victorinox Outdoor & Sport Camps für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 13 Jahren. Das Angebot startet 2025 mit sieben Standorten und soll bis 2027 sukzessive ausgebaut werden.

Die Camps kombinieren Outdoor-Aktivitäten, Sport und kreative Tätigkeiten in der Schweizer Bergwelt. Zu den geplanten Aktivitäten gehören Feuer machen, Schnitzen, Basteln, Geländespiele, Wanderungen, Bogenschiessen und Lagerfeuer-Abende, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ein spezieller Programmpunkt ist die «Victorinox Day Challenge», bei der die Teilnehmer den Umgang mit dem Schweizer Taschenmesser erlernen. Dabei werden verschiedene Schnitztechniken vermittelt und die Funktionen des Messers erklärt. Der Tag wird durch weitere Geschicklichkeits- und Teamaufgaben ergänzt.

Die Camps finden in verschiedenen Naturgebieten statt – im Wald, am Wasser und in den Bergen. Victorinox positioniert das Angebot als Verbindung von Naturerlebnis und Kompetenzförderung bei Kindern und Jugendlichen. (pd/cbe)