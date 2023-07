Todesfall: Messerli-CEO Hugo Keller ist verstorben

Hugo Keller, langjähriger Geschäftsführer des Messebauers Messerli, ist am 9. Juli 2023 im Alter von 61 Jahren nach langer Krankheit verstorben. Am Montag wurde er beigesetzt.

Hugo Keller trat 2000 als Leiter Finanzen und Controlling in die Andreas Messerli AG ein, wie es in einem Nachruf heisst. In den darauffolgenden Jahren habe er seinen Wirkungs- und Verantwortungskreis stets erweitert und sei als Geschäftsführer massgeblich bei der Gründung und Erweiterung der Firmengruppe Messerli Group AG beteiligt gewesen. «Wir trauern um eine herausragende Persönlichkeit, die unsere Unternehmen auf allen Ebenen geprägt und in ausserordentlichem Masse mitgestaltet hat», schreibt Inhaber Andreas Messerli im Nachruf. «Sein unternehmerisches Denken gepaart mit seiner Weitsicht und Vision haben wesentlich zum Erfolg der Firmengruppe beigetragen. Mit ihm verlieren wir nicht nur einen stetigen und treuen Wegbegleiter in unserem Geschäftsalltag, sondern vor allem einen guten Freund und Mentor. Wie kein anderer verstand er es, seine Mitarbeitenden mit einfühlsamer und leidenschaftlicher Art zu motivieren, prägen und weiterzubringen.»

Hugo Keller sei stets ein neugieriger und offener Mensch gewesen. «Diese Eigenschaften halfen ihm, sich in kürzester Zeit eine hohe Kompetenz und Fachkundigkeit in neuen und komplexen Themen und Sachverhalten anzueignen. Dies machte ihn zu einem sehr erfolgreichen Unternehmer und zu einem geschätzten Ansprechpartner innerhalb und ausserhalb unserer Unternehmungen», heisst es im Nachruf weiter. Kellers Tod hinterlasse eine grosse Lücke im Unternehmen.

Die Geschäftsführung wird ad interim von Andreas Messerli übernommen, wie es auf Anfrage heisst. (pd/cbe)