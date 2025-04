Zeam: Michèl Kessler wird erster Partner

Publiziert am 30.04.2025

Mit seinem 17-köpfigen Kreativteam verbindet Michèl Kessler Marken wie Zalando, Harry Potter, PostFinance, Nivea und Vodafone mit Zielgruppen unter 30 Jahren, schreibt Zeam in einer Mitteilung. Seine Arbeit wurde unter anderem mit dem Best of Swiss Web Award oder dem Trendence Award aus Deutschland ausgezeichnet.

Kèssler ist seit Oktober 2021 als Head Creative bei Zeam tätig (persoenlich.com berichtete). In der Funktion hat der studierte Multimedia-Produzent vor allem den Aufbau von Unternehmenskanälen auf TikTok geleitet.

«Als wir Zeam gegründet haben, war uns klar: Wer Unternehmen berät, sich zu verjüngen, muss dies auch auf neuen Medien wie Social Media umsetzen können. Und niemand beherrscht diese Schnittstelle zwischen Strategie und Kreation besser als Michèl Kessler. Ich freue mich sehr, geneinsam den nächsten Schritt zu gehen», wird Yaël Meier, Mitgründerin von Zeam zitiert. (pd/spo)