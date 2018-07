Kyo: Micro-Influencer-Agentur gegründet

Studie

Sport und Social Media dominieren Sponsoring

Sponsoring findet vor allem in den sozialen Medien statt, zeigt die ZHAW-Studie «Sponsor Visions Schweiz». Nach wie vor fliessen in der Schweiz am meisten Sponsoring-Gelder in den Sport. Neu macht das über die Hälfte des Sponsoring-Budgets aus.