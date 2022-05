Plastik-Recycling: Migros erntet Kritik für Alleingang

Vor zwei Jahren wurde das Projekt der Migros, Plastik in ihren Filialen zu sammeln, von den Behörden gestoppt. Nun wagt der orange Riese einen neuen Anlauf, wie der SonntagsBlick berichtet (online nicht verfügbar). Demnach will die Detailhändlerin in Zusammenarbeit mit der Stadt Zürich im Sommer einen Pilotbetrieb für das Plastik-Recycling in vier Filialen starten. Kundinnen und Kunden könnten dort Sammelsäcke kaufen, um sie mit Plastik-Abfällen zu füllen und zurück in die Filiale zu bringen. Bisher sind nur nur in der Zentralschweiz sowie in den Regionen Freiburg und Lausanne entsprechenden Sammelstellen in Betrieb.

Nur: Vor kurzem hat die Branche gemäss Medienbericht eigentlich beschlossen, unter dem Namen «Sammlung 2025» eine gemeinsame Lösung für ein schweizweites System für Plastikrecycling zu entwicklen. Zu dieser Vereinbarung gehören nicht nur Coop, Aldi und Lidl – sondern auch die Migros.

Bei der Swiss Retail Federation, die unter anderem die Interessen von Aldi, Lidl und Volg vertritt, kommt dieser Alleingang der Migros gar nicht gut an: «Aus Sicht des Verbands wäre es besser und wichtiger, das Projekt ‹Sammlung 2025› voranzutreiben», wird Geschäftsführerin Dagmar Jenni im SoBli zitiert: «Wenn jetzt lokale, opportunistische Fakten geschaffen werden, könnte die Einführung eines nationalen Systems es deutlich schwieriger haben». Und überhaupt: «Die gemeinsamen Bemühungen sollten jetzt nicht torpediert werden.»

Migros will «Plastik-Kreislauf schliessen»

Die Migros selber betont gegenüber dem SonntagsBlick, dass es ihr Ziel sei, den «Plastik-Kreislauf zu schliessen» – und dass sie die Bestrebungen einer Branchenlösung begrüsse: «Mit dem Sammelsack kann die Migros wichtige Erfahrungen sammeln, die sie nun auch in die Ausgestaltung einer möglichen Branchenlösung und eines nationalen Systems eingibt.»

Zudem heisst es im Bericht von der Migros weiter: «Sollten sich innerhalb des Projekts ‹Sammlung 2025› andere Optionen auftun, die zum gleichen Ziel der konsequenten Kreislaufschliessung führen, sind wir offen für andere Lösungen.» (tim)