Reputationsranking: Migros ist nicht mehr im Spitzentrio

Publiziert am 25.03.2025

Auch in diesem Jahr führt Twint das Reputationsranking an. «Das Unternehmen wird als absolutes Top-Unternehmen gesehen, das bessere Leistungen anbietet als andere Unternehmen der Branche und sich positiv abhebt», wird Anja Reimer von NIQ GfK in einer Mitteilung von Dienstag zitiert. «Kein anderes Unternehmen geniesst eine so starke Identifikation in der Schweizer Bevölkerung. Insbesondere Frauen und junge Personen unter 30 Jahren bewerten das Unternehmen besonders positiv».

Auf dem zweiten Rang liegt erneut Zweifel, welches ebenfalls als absolutes Top-Unternehmen mit hervorragenden Produkten gesehen wird, speziell in der Deutschschweiz und von den jüngeren Konsumenten. Auf Rang 3 folgt in diesem Jahr Ricola, die sich um einen Rang verbessern konnten.

Lindt&Sprüngli gewinnt

Die Migros rutscht auf Rang vier ab. Sie büsst hauptsächlich hinsichtlich des wahrgenommenen wirtschaftlichen Erfolgs ein. In den letzten zehn Jahren stand Migros immer auf dem Podest - siebenmal zuoberst.

Auf Rang fünf folgt Lindt & Sprüngli, die sich um vier Ränge verbessern konnten. Coop, auf Rang sechs, konnte zwei Ränge gutmachen. Das Unternehmen wird vorwiegend von jungen Personen unter 30 Jahren sehr gut beurteilt.

Auf dem siebten Rang liegt Digitec Galaxus, ein Unternehmen, das aufgrund der gestiegenen Bekanntheit in diesem Jahr erstmals zu den 50 bedeutendsten Unternehmen der Schweiz gehört. Auf Rang acht liegen die Kantonalbanken, die sich um fünf Ränge verbessern konnten. Die SBB haben vier Ränge verloren und liegen auf Rang neun, sind aber laut Anja Reimer das Unternehmen, welches die besten Werte hinsichtlich der ökologischen Nachhaltigkeit erzielt. Geberit liegt unverändert auf Rang zehn.

Demografische Unterschiede

Twint erzielt in der Westschweiz, bei den Frauen und den jüngeren Personen unter 30 Jahren besonders gute Werte. Auch Zweifel wird von den jungen Personen besonders gut bewertet und erzielt, ebenso wie Ricola, in der Deutschschweiz bessere Reputationswerte als in der Westschweiz.

In der Westschweiz kann sich daher die Migros als zweitbestes Unternehmen behaupten, gefolgt von Lindt & Sprüngli auf Rang drei. Auch schaffen es hier Rolex, Nespresso und Logitech in die Top 10, wohingegen Digitec Galaxus, Geberit und die SBB für die Westschweizer nicht zu den zehn besten Unternehmen gehören.

Für die Frauen liegt die Migros noch knapp vor Ricola auf dem dritten Rang. Auch gehört für sie die Landi in die Top 10. Männer hingegen bewerten Ricola am besten, gefolgt von Zweifel, der Migros und erst auf dem vierten Rang Twint. Auch gehören für sie die Mobiliar sowie Logitech zu den zehn besten Unternehmen, die SBB und Geberit hingegen nicht.

Junge Personen unter 30 Jahren geben Twint Topwerte und beurteilen auch Zweifel, Coop und Migros sehr gut. Bei den älteren Personen über 50 Jahren führen Ricola, Zweifel und Lindt & Sprüngli das Ranking an. Auch gehören für sie die Landi, die Mobiliar, Nespresso und die Raiffeisenbank zu den zehn besten Unternehmen.

Rega immer noch Top

Bei den Non-Profit-Organisationen verteidigt die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega zum achten Mal in Folge den Spitzenplatz im Ranking. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Schweizer Paraplegiker-Stiftung und das Schweizerische Rote Kreuz. Dahinter reihen sich Ärzte ohne Grenzen, Spitex Schweiz, Fairtrade Max Havelaar sowie der WWF Schweiz ein, der sich um drei Positionen verbessern konnte.

Unverändert auf Rang acht bleibt die Krebsliga, gefolgt von der Schweizer Berghilfe und Bio Suisse. (pd/spo)