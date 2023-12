Foundry: Migros liefert Essen von lokalen Restaurants

Auffallend und mit einem simplen Look in der Markenfarbe: So lädt FoodNow Hungrige im Einzugsgebiet der Migros Aare ein, bei ihrem Lieblingsrestaurant zu bestellen. Das schreibt Foundry am Dienstag in einer Mitteilung zur neuen Kampagne für den Esssenslieferdienst.

Den Auftakt dazu bilden gezielt eingesetzte Medien in den Liefergebieten von FoodNow, mit Plakaten, Digitalen OOHs und kreativen Ausspielungen in den sozialen Netzwerken.



FoodNow will die lokalen Restaurants mit ihren Nachbarschaften verbinden – ganz besonders in kleineren Regionen und Orten, die von der internationalen Konkurrenz im Food-Delivery-Business übersehen werden, so Foundry.









FoodNow begann als Pilotprojekt. Seit Februar ist der Essenslieferdienst als Tochtergesellschaft der Migros unterwegs und soll eine Alternative zu den grossen internationalen Plattformen bieten.



