Galaxus wird auch in Zukunft im ausländischen Onlinehandel aktiv sein. Die Migros-Gruppe, Mehrheitseigentümerin des grössten Schweizer Onlinehändlers, hat das entsprechende Budget für vier Jahre genehmigt, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Mit den zugesprochenen Finanzmitteln will Galaxus das bestehende Europageschäft gezielt ausbauen und die damit verbundenen Chancen nutzen.