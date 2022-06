Hotel Heiden: Miriam Egli wird Marketingleiterin

Ab dem 1. Juni wirkt Miriam Egli als Marketing- und Verkaufsleiterin und Mitglied der Geschäftsleitung im Hotel Heiden, heisst es in einer Mitteilung. Mit ihr gewinne das frischrenovierte Viersternehaus eine erfahrene Marketing- und Kommunikationsexpertin mit Hotellerie-Background.

Die diplomierte Kommunikationsleiterin und ausgebildete Hotel- und Gastrofachfrau war die letzten zwölf Jahre in der Ostschweizer Werbeagentur Agentur am Flughafen als Beraterin, Texterin und Mitglied der Geschäftsleitung tätig. Nach rund 20 Jahren auf Agenturseite kehrt sie nun zurück zu ihren Wurzeln. «Meinen beruflichen Werdegang habe ich in der Hotellerie gestartet und ich wusste immer, dass ich irgendwann wieder in diesem Bereich tätig sein möchte. Jetzt ist es so weit und ich freue mich sehr, die Vermarktung dieses renommierten Hauses zu verantworten», so Egli. (pd/cbe)