Spinal Civil Voices: Mit 80 erfindet sich der Schoggitaler neu

Publiziert am 03.06.2026

Seit 1946 verkaufen Schweizer Schulkinder jeden Herbst den goldenen Schoggitaler. Nun feiert der Traditions-Taler sein 80-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass gibt es einen umfassenden Neustart. Pro Natura und der Schweizer Heimatschutz haben den Klassiker neu positioniert und setzen künftig verstärkt auf den ganzjährigen Online-Verkauf. Spinas Civil Voices hat den Relaunch des Schweizer Klassikers umfassend mitgeprägt, wie die Agentur mitteilt.

Hintergrund ist ein rückläufiger Schülerverkauf, der die Trägerorganisationen zum Umdenken bewogen hat. Spinas Civil Voices hat den Prozess von der Strategieberatung über das Taler- und Packungsdesign bis hin zu Markenslogan, Kampagne und dem neu gestalteten Webshop begleitet.

Neues Design, neuer Preis

Anstelle der bisher jährlich wechselnden Themenmotive tritt ein Jubiläumstaler mit der Prägung «seit 1946». Die neue Verpackung in Dunkelgrün und Gold soll dem Produkt ein wertigeres Auftreten verleihen – und trägt damit auch eine Preiserhöhung mit: Erstmals seit 28 Jahren kostet der Schoggitaler mehr, neu 8 statt bisher 5 Franken.

Der Markenslogan «Aus Liebe zur Schweiz» bringt den Zweck des Produkts auf den Punkt: Mit jedem verkauften Taler fliesst ein Beitrag an den Schweizer Natur- und Heimatschutz – ob im Schulverkauf oder online.

Der neu gestaltete Onlineshop unter schoggitaler.ch ist am 26. April offiziell gestartet. Neben dem Einzeltaler sind dort verschiedene Packungsgrössen erhältlich, darunter das «Trio», der «Goldvorrat» mit 20 sowie die «Schatzkiste» mit 30 Talern. (pd/spo)