Easyjet

Wie die Fluglinie Pilotinnen rekrutiert

Wie die Fluglinie künftige Pilotinnen rekrutiert

Mit dem Film «Hey Hollywood! Catch Up, If you Can» will die Billig-Airline Mädchen ins Cockpit locken.

Mit dem Kurzfilm «Hey Hollywood! Catch Up, If you Can» will die Billig-Airline Mädchen für den Pilotinnenberuf begeistern. Nachgespielt wird eine berühmte Szene aus dem Filmklassiker mit Leonardo DiCaprio – mit vertauschten Geschlechterrollen.