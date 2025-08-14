Publiziert am 14.08.2025

Die Werner H. Spross Stiftung zur Förderung der Augenheilkunde engagiert sich für Forschung, Ausbildung und Innovation in der Augenheilkunde.

Nun tritt die Stiftung mit einer geschärften Markenidentität und einem neuen visuellen Auftritt auf. Die strategische und gestalterische Neupositionierung wurde von Serviceplan Suisse entwickelt, wie House of Communication Zurich mitteilt.

Neues Leitbild dient als Markenversprechen

Im Zentrum des Rebrandings stand die Frage nach der heutigen Rolle der Stiftung und ihrer künftigen Ausrichtung. In enger Zusammenarbeit mit dem Stiftungsteam wurde ein Leitbild erarbeitet, das nun als Markenversprechen dient: «Die Welt besser sehen.»



Darauf aufbauend definierte Serviceplan die Markenpersönlichkeit entlang vier zentraler Werte: unabhängig, fortschrittlich, wegweisend und respektvoll. Diese Haltung bildet die Grundlage für das neue Markenmodell, das die Stiftung als aktive Gestalterin der Augenmedizin positioniert – mit Fokus auf Forschung, Talentförderung und gesellschaftlichem Nutzen.

Farbwelt reduziert, Bildsprache modernisiert

Diese Haltung ist auch im neue Corporate Design spürbar, dass moderner, einfacher und frischer daherkommt. Das Landolt-Ring-Symbol wurde neu interpretiert, die Farbwelt wurde reduziert – und die Bildsprache modernisiert. Alles mit dem Ziel, den Markenauftritt der Stiftung auch visuell in eine neue, erfolgreiche Zukunft zu führen. (pd/nil)