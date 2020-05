von Edith Hollenstein

Da Geschäfte und Restaurants seit Montag wieder öffnen dürfen, steigt das Interesse an Werbemöglichkeiten. So sind in den Zeitungen vom Montag mehrere Inserate zu finden, mit denen Firmen darauf aufmerksam machen, dass sie nun wieder da sind. So sind unter anderen folgende Sujets vertreten:

NZZ:

Tages-Anzeiger:

Blick:

CH Media:

Auch bei 20 Minuten registierten die Verantwortlichen auf den 11. Mai hin einen gesteigerten Bedarf an Werbeinventar. Weil nun auch wieder mehr Pendler unterwegs sind, wird nun 20 Minuten seine zwischenzeitlich reduzierte Auflage anpassen (persoenlich.com berichtete). Die gedruckte Gesamtauflage wird schrittweise von aktuell 400’000 bis zur Normalauflage von 625’000 Exemplaren gesteigert.