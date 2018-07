Der GfM-Marketing-Check ist seit Jahren ein fester Bestandteil der gedruckten «persönlich»-Ausgabe. Das Interview mit führenden Marketingexperten wird auch gefilmt und ist auf Youtube abrufbar:

In einem zweiten Teil stellt sich Peter G. Kurath dem «Push or Pull», also einigen Entweder-oder-Fragen:

In der kürzlich erschienen Ausgabe von «persönlich» fühlt Cara Müller von der GfM Peter G. Kurath, Verwaltungsratspräsident und Inhaber der Blofeld Media Group, auf den Zahn.

Die aktuelle Ausgabe von «persönlich» kann hier bestellt werden. (red)





GfM ist ein Medienpartner von «persönlich» und hat eine feste Rubrik im Heft.