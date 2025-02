Goldbach Neo: Mit Feratel von der Stadt in die Berge

Publiziert am 24.02.2025

Das Angebot umfasst BigPoster, F12P, Gondelbranding, Mastenwerbung, Ambient Media und Checkpoint Poster an Standorten wie Saas Fee, Andermatt-Sedrun, Aletsch Arena, Crans Montana und Savognin. Das schreibt Goldbach Neo in einer Mitteilung.

Die Kooperation mit Feratel Schweiz ermögliche zudem eine Verbindung zwischen urbanen und alpinen Standorten, heisst es weiter. Geplant sind etwa Screens in den Städten, die das aktuelle Bergwetter anzeigen.





«Die Idee, mit Digital Out of Home eine urbane Zielgruppe in den Städten zu erreichen, ergänzt mit kreativen Visuals, um für eine Auszeit in den Bergen zu werben passt zu unserem dynamischen Medium», wird Diego Quintarelli, Chief Sales & Marketing Officer bei Goldbach Neo, in der Medienmitteilung zitiert.

Markus Schröcksnadel, Vorstandsvorsitzender Feratel, ergänzt: «Goldbach Neo ist für uns eine starke Partnerin mit hoch frequentiertem Inventar in allen urbanen Gebieten und somit passend, um unsere Werbeflächen in den Bergen zu komplementieren.» (pd/nil)