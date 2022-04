Localsearch (Swisscom Directories), der Marketing- und Werbepartner für Schweizer KMU, erhält auch dieses Jahr wieder das Qualitätszertifikat «Google Premier Partner». Das Label erhalten Unternehmen, welche die von Google vorgeschriebenen Partnerkriterien erfüllen und Ads-Kampagnen für ihre Kunden überdurchschnittlich erfolgreich durchführen, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Dieses Qualitätslabel attestiert unseren Beratern spezialisiertes Fachwissen für die Planung von effizienten Google-Kampagnen und bestätigt unseren Kunden, dass wir Ads-Kampagnen für sie überdurchschnittlich erfolgreich umsetzen», wird Vanessa Marr, Chief Marketing Officer von Localsearch, in einer Mitteilung zitiert. «In Kombination mit unseren eigenen Such- und Buchungsplattformen local.ch und search.ch sind wir so in der Lage, den Schweizer KMU das umfassendste Angebot an kontextbasierter Werbung anbieten zu können», so Marr weiter.

Seit diesem Jahr wendet Google noch strengere Kriterien für die Vergabe an. So wurden in der Schweiz für das laufende Jahr lediglich 21 von total 285 Google Partnern mit diesem höchsten Qualitätslabel ausgezeichnet, darunter auch Localsearch, heisst es schliesslich. (pd/mj)