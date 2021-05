Die Produkteinführung der Weltneuheit «Vitamin Well Boost» wird als Grossprojekt lanciert. Valora und Trivarga gehen dafür nach langjähriger und erfolgreicher Zusammenarbeit den nächsten grossen Schritt gemeinsam, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Produktelaunch «Vitamin Well Boost» gebe den beiden Unternehmen den Anlass, «Werbeformen in einer neuen Dimension» zu nutzen.

Seit Anfang Woche werden schweizweit ein Grossteil der Filialen von Kkiosk, Avec und Press & Books in orange-rot-violett eingetaucht. Die «umfassende Werbepräsenz» geht laut Mitteilung von Postern, Pop-ups, Screens und Wobbler bis hin zu Kassendeckeln. Die kräftigen Farben würden zur neuen Geschmackvariante «Vitamin Well Boost» gehören. Der vegane Durstlöscher sei nur für kurze Zeit und exklusiv in den Verkaufsstellen von Kkiosk, Avec und Press & Books erhältlich.

«Vitamin Well Boost» ist laut Mitteilung nicht nur in den marktüblichen Kühlern zu finden, sondern wird zusätzlich in auffallend farbigen Displays am POS platziert. Eine derart umfassende Markenaktivierung sei auf dem Schweizer Markt eine Seltenheit. «Ich bin sehr stolz auf die gemeinsame Kampagne», wird Roger Knill, COO von Trivarga, zitiert. «Beide Teams haben hervorragend zusammengearbeitet und das Resultat ist beeindruckend. Eine solche Kampagne ist nur umsetzbar, wenn beide Partner an das Produkt glauben. Die bisherige Marktentwicklung von Vitamin Well bestätigt uns die verdiente Präsenz.» (pd/cbe)