Coop ist die grösste Weinhändlerin der Schweiz und bietet ein breites Sortiment von niedrig- bis hochpreisigen Weinen. Zur Präsentation der Angebotsvielfalt und zu Differenzierung im Markt hat Coop die Marketingagentur USP Partner AG mit der Konzeption, Kreation und Produktion eines neuen Weinerlebnisses für Coop Mondovino beauftragt. Das schreibt USP in einer Medienmitteilung.

Es sei das Ziel gewesen, so USP weiter, einen Ort zu kreieren, der dem unbeschwerten und schönen Lebensgefühl Rechnung trage, der normalerweise mit dem Genuss eines Glases Wein einhergeht. Ausserdem müsse man dort die Sortimentsvielfalt der Zielgruppe ansprechend präsentieren können.So hat USP Partner einen modularen Markenauftritt konzipiert, der den unterschiedlichen Grössen und Flächenformen im Retail Rechnung trägt. Es ist ein «Weinkeller» entstanden, der die Form- und Materialsprache der Wein Caves von Coop aufnimmt. Dazu steht viel Präsentationsfläche zur Verfügung, um die breite Palette an Weinen präsentieren und direkt ab Fläche verkaufen zu können.Zum Konzept gehört auch eine Weinbar, damit die Kundschaft in angenehmem Ambiente die vielfältigen Tropfen degustieren kann.Seit Anfang 2024 tourt das Coop Mondovino Wein-Atelier im Rahmen einer schweizweiten Kampagne durch ausgewählte Coop-Einkaufszentren. Die Agentur USP Partner kümmert sich dabei um das Projektmanagement und die Filialkoordination und übernimmt auch die Logistik. Ausserdem stellt UPS auch das Personal, das im Vorfeld gemeinsam mit den Coop-Fachleuten geschult wurde.Verantwortlich auf Auftraggeberseite bei Coop: Sylvia Berger (Category Managerin Weine/Schaumweine), Julia Gürtler (Projektleitung Wein Atelier); verantwortlich auf Agenturseite: USP Partner AG (Gesamtprojektverantwortung inkl. Konzeption, Kreation und Sicherstellung der Umsetzungen), Stammkraft GmbH (Standbau und Logistik). (pd/nil)