Globetrotter: Mona Vetsch moderierte 50-Jahre-Jubiläumsshow

Mona Vetsch nahm das Publikum laut Mitteilung mit auf eine Reise durch fünf Jahrzehnte Firmengeschichte, mit Auftritten von Gründer Walo Kamm, Verwaltungsratspräsident André Lüthi, CEO Dany Gehrig sowie Andy Keller, dem ersten Mitarbeitenden des Unternehmens und späteren Geschäftsleitungsmitglied.
- André Lüthi mit Gast Altbundesrat Adolf Ogi (Bild: Globetrotter/Melaine Frey)
- André Lüthi und Mona Vetsch (Bild: Globetrotter/Melaine Frey)
- Arthur Henry (Bild: Globetrotter/Melaine Frey)
- Kursaalterrasse Bern (Bild: Globetrotter/Melaine Frey)
- Foodtrucks (Bild: Globetrotter/Melaine Frey)
- Halle 622 Zürich (Bild: Globetrotter/Melaine Frey)
- Lea Lu und Carlos Leal (Bild: Globetrotter/Melaine Frey)
- Lo & Leduc (Bild: Globetrotter/Melaine Frey)
- Lo&Leduc live (Bild: Globetrotter/Melaine Frey)
- Louis Palmer (Bild: Globetrotter/Melaine Frey)
- Mona Vetsch im Gespräch mit CEO Dany Gehrig (Bild: Globetrotter/Melaine Frey)
- Mona Vetsch mit Andy Keller (Bild: Globetrotter/Melaine Frey)
- Mona Vetsch mit Walo Kamm (Bild: Globetrotter/Melaine Frey)
- Mona Vetsch (Bild: Globetrotter/Melaine Frey)
- von links: André Lüthi, Andy Keller, Walo Kamm (Bild: Globetrotter/Melaine Frey)
- Walo Kamm und André Lüthi (Bild: Globetrotter/Melaine Frey)
Für die musikalische Umrahmung sorgten in Zürich Lea Lu, Carlos Leal und Lo & Leduc, in Bern der Westschweizer Klangkünstler Arthur Henry. Zudem trat Solarpionier Louis Palmer auf. (pd/nil)
Kommentar wird gesendet...