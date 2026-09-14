14.09.2026

Globetrotter

Mona Vetsch moderierte 50-Jahre-Jubiläumsshow

Der Berner Reiseanbieter hat sein 50-jähriges Bestehen mit zwei Jubiläumsshows gefeiert: am 9. September in der Halle 622 in Zürich, am 12. September im Kursaal Bern. Durch beide Abende führte Fernsehmoderatorin Mona Vetsch.
Globetrotter: Mona Vetsch moderierte 50-Jahre-Jubiläumsshow
Moderatorin Mona Vetsch mit Globetrotter-Gründer Walo Kamm. (Bild: zVg/Globetrotter/Melanie Frey)
Publiziert am 14.09.2026

Mona Vetsch nahm das Publikum laut Mitteilung mit auf eine Reise durch fünf Jahrzehnte Firmengeschichte, mit Auftritten von Gründer Walo Kamm, Verwaltungsratspräsident André Lüthi, CEO Dany Gehrig sowie Andy Keller, dem ersten Mitarbeitenden des Unternehmens und späteren Geschäftsleitungsmitglied.

Für die musikalische Umrahmung sorgten in Zürich Lea Lu, Carlos Leal und Lo & Leduc, in Bern der Westschweizer Klangkünstler Arthur Henry. Zudem trat Solarpionier Louis Palmer auf. (pd/nil)


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