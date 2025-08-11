Publiziert am 11.08.2025

Das Bauwerk Muni Max ist Teil der Brancheninitiative HolzvisionMAX der Schweizer Wald- und Holzwirtschaft. Der Bau besteht vollständig aus Schweizer Holz und wiegt über 180 Tonnen. Die Konstruktion setzt sich aus 437 vormontierten Elementen zusammen, die aus mehr als 4400 Einzelteilen gefertigt wurden. Die Aufrichte des Bauwerks begann am 4. August 2025, wie die Agentur Aroma mitteilt, die das Projekt begleitet.

















Das Projekt verbindet die gesamte Wertschöpfungskette der Holzwirtschaft von der Waldbewirtschaftung über Sägereien, Handel und Transport bis zur Verarbeitung und dem fertigen Bau. Über 500 Lernende verschiedener Betriebe wirken aktiv an Planung, Fertigung und Aufbau mit.



Für die riesige Holzskulptur wurde eine prototypische Online-Plattform entwickelt, die jeden Prozessschritt vom Rundholz im Wald bis zum vormontierten Element auf der Baustelle verfolgt. Sie verknüpft Planung, Ressourcen, Logistik und Fertigung in einem innovativen System und ermöglicht die Verfolgung jedes Bauteils durch alle Prozessschritte.



Die Kreativagentur Aroma begleitet das Projekt seit Beginn ehrenamtlich und ist im Kernteam der Initiative tätig. Als Unternehmen mit eigener Schreinerei bringt Arome gestalterische und organisatorische Expertise ein. «Wir kennen nicht nur das Potenzial des Werkstoffs Holz, sondern auch die Verantwortung, die mit nachhaltiger Beschaffung und Verarbeitung einhergeht», wird Lukas Baumgartner, Managing Director Aroma Productions, in einer Medienmitteilung zitiert.



Aus Nebenprodukten der Holzproduktion entstanden in Schreinereien die Innenausbauten für Gabentempel und Schwingerbar sowie den Lebendpreisstall des «Muni Dorfs». Die gestalterischen Konzepte stammen von Auszubildenden der ibW Höheren Fachschule Südostschweiz.



Nach dem erfolgreichen Praxistest am ESAF soll die entwickelte Online-Plattform weiterentwickelt werden, um auch zukünftige Bauprojekte effizient, nachhaltig und kollaborativ umzusetzen. (pd/nil)