Publiziert am 02.05.2024

Nickless, mit bürgerlichem Namen Nicola Kneringer, hat die Schweizer Musikszene im Jahr 2015 als 19-Jähriger kräftig aufgemischt. Sein mit Thomas Fessler produzierter Song «Waiting» wurde zur meistgespielten Single eines Schweizer Musikers am Radio und an den Swiss Music Awards als «Best Hit National» ausgezeichnet. Auf YouTube wurde «Waiting» über eine Million Mal angeklickt.

Ein Jahr später präsentierte der Jungstar sein Debütalbum «Four Years», das Platz vier der Schweizer Albumcharts erreichte, gefolgt von «Chapters» im Jahr 2018. Für Aufsehen sorgte der mittlerweile 29-jährige, als er an der Energy Star Night 2023 in der Basler St. Jakobshalle ein Käsefondue auf die Bühne schmuggelte und hinter dem Schlagzeug vom Schweizer Nationalgericht schnabulierte. Das entsprechende Video mit dem «Swiss Cheese Guy» wurde zum Renner auf den sozialen Medien mit über zwei Millionen Klicks.

Emmentaler Switzerland hat nun Nickless als Markenbotschafter für Emmentaler AOP engagiert. «Mit Nickless konnten wir einen sympathischen und authentischen Botschafter gewinnen, der unser Produkt gegenüber der Generation der Millennials vertritt», wird Urs Schluechter, Direktor von Emmentaler Switzerland, in einer Mitteilung zitiert. Nickless ist neben der Moderatorin und Rezeptbuchautorin Zoe Torinesi und Schwingerkönig, Landwirt und Emmentaler AOP-Milchproduzent Matthias Sempach der dritte Markenbotschafter für Emmentaler AOP.

Nickless wird laut Mitteilung vor allem auf Social Media aktiv werden, unter anderem auf seinem etablierten Kanal «A week in the life of Nickless». (pd/cbe)