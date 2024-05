Eltern-Ranking: Mütter sind Migroskinder

Publiziert am 08.05.2024

YouGov hat sich die Detailhandel- und Konsumgüterindustrie angeschaut und eruiert, welche Marken in den Augen von Müttern und Vätern in der Schweiz am besten abschneiden, teilt das Marktforschungsinstitut am Mittwoch mit. Bei Müttern wird die Top 3 durch die Marken Migros (Score-Wert von 57,4), Gruyère AOP (52,6) und Zweifel (49,9) belegt. Bei den Männern nimmt Gruyère AOP den ersten Platz ein (53,3), gefolgt von Galaxus (52,6) und erneut Zweifel (51,9).

Schaut man sich die stationären Retailer an, fällt auf, dass Migros auf beiden Seiten hohe Plätze belegt (Platz 1 bei den Müttern und Platz 4 bei den Vätern). Die direkte Konkurrenz Coop belegt bei Müttern nur Platz 7 und verfehlt bei Vätern mit Platz 11 die Top 10 knapp.

Besonders starke Geschlechterunterschiede gibt es beispielsweise bei digitec.ch. Der Onlinehändler erzielt bei den Vätern einen Score-Wert von 48,8 (Platz 5), bei den Müttern lediglich einen Score-Wert von 32,8 (Platz 30). Umgekehrt zeigt sich die Lage bei der Gebäckmarke Blévita, die bei Müttern einen Wert von 40,5 erzielt (Platz 11), bei Vätern nur einen Wert von 26,8 (Platz 39).

Die Ergebnisse Eltern-Rankings 2024: Retail für die Schweiz basieren auf mehr als 13‘000 Online-Interviews, die YouGov im Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 pro Marke für den YouGov Swiss Brand Observer repräsentativ für die Schweizer Bevölkerung ab 15 Jahren durchgeführt hat. Für das Ranking wurden die Aussagen von Frauen und Männern in der Schweiz im Alter von 30 bis 59 Jahren mit Kindern unter 20 Jahren im eigenen Haushalt ausgewertet. (pd/spo)