Das Video zeigt, wie der Schweizer TikToker und YouTuber Aditotoro beim Slalom-Rennen in Kitzbühel sich bei starkem Schneefall nur in Badehose und mit Sonnenbrille bekleidet auf einen selbstgebauten Thron aus Schnee setzt. Diese Bilder gingen auf TikTok und im TV um die Welt. Das Video wurde von der Schweizer Agentur Live Fabrik im Auftrag der WWP Group für die Hahnenkammrennnen produziert.

Laut Mitteilung erreichte das Video bisher über 2,4 Millionen Views auf dem TikTok-Account von Aditotoro. Dazu kommen über 500'000 Views bei YouTube Shorts und 200'000 auf dem offiziellen TikTok Kanal der Hahnenkammrennen. Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern konnte die Aktion live und weltweit im TV mitverfolgen, heisst es in der Mitteilung.

«Beim gemeinsamen Brainstorming am Morgen kam uns die Idee mit der Badehose im Schnee», erinnert sich Aditotoro laut Mitteilung. «Natürlich haben wir den Ort so ausgewählt, dass die TV-Kameras uns im Blick hatten – und tatsächlich kamen wir auf dem Weltsignal», so Fabio Nay, Managing Partner bei Live Fabrik.

Die ARD-Kommentatoren Bernd Schmelzer und Felix Neureuther bezeichneten Aditotoro laut Mitteilung als «nackte Kanone». Amüsiert sagte dieser danach: «Es war schon sehr kalt, aber aushaltbar. Hätte es nicht geschneit, wäre die Sonnencreme natürlich zum Einsatz gekommen».

Die Schweizer Agentur Live Fabrik produzierte während der ganzen Rennwoche Social-Media-Content im Auftrag der WWP Group, die die Hahnenkammrennen vermarktet. (pd/mj)