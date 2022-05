Equinix: Nadine Haak wird Partner Sales Manager

Equinix Schweiz, die lokale Niederlassung des globalen Unternehmens für digitale Infrastruktur, stärkt sein Channel-Team und ernennt Nadine Haak zum Partner Sales Manager. Diese Berufung untermauert die Bedeutung des Channels für Equinix, heisst es dazu in einer Mitteilung. Nadine Haak berichtet an Nuria Yague, Senior Manager, Partner Sales Management GEM (Growing and Emerging Markets).



Ziel des Equinix Partnerprogramms sei es, den Kunden ein vielfältiges Ökosystem von Top-Anbietern zur Verfügung zu stellen, schreibt Equinix. Gemeinsam mit seinen Partnern bietet Equinix Unternehmen die Technologie-, Netzwerk- und Servicekompetenz, die sie benötigen, um die Herausforderungen der digitalen Transformation zu meistern und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschliessen.



In ihrer neuen Funktion ist Nadine Haak für den strategischen Ausbau des Equinix-Channel-Partnerprogramms in der Schweiz verantwortlich. Dazu gehören neben der aktiven Zusammenarbeit mit den Vertriebsteams die Identifizierung neuer sowie die Unterstützung bestehender Cloud- und Technologiepartner und auch die Weiterentwicklung bestehender Partnerschaften und Allianzen.



Vor ihrem Engagement bei Equinix war die 44-Jährige Partner Account Manager CEE bei Crealogix, Partner Channel Manager bei der Locatee AG sowie über zehn Jahre in verschiedenen Channel-Positionen bei Canon Schweiz tätig. Sie ist diplomierte Betriebswirtschafterin.

