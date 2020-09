MGB: Nadine Hess wird Marketingchefin

In der Leitung der Direktion Marketing Kommunikation kommt es zu einem Wechsel: Nadine Hess, aktuell Leiterin des Brand Managements, wird neu die Leitung der Direktion Marketing Kommunikation übernehmen, wie der MGB in einer Mitteilung schreibt. Sie tritt damit die Nachfolge von Roman A. Müller an, der den MGB auf eigenen Wunsch verlassen hat (persoenlich.com berichtete).

Nadine Hess trat 2008 in die Direktion Marketing Kommunikation im MGB ein. Durch ihre verschiedenen Tätigkeiten in den Gebieten Market Insight sowie Kommunikationsforschung konnte sie sich fundiertes Wissen über Kundenverhalten und den Detailhandel aneignen. In den letzten Jahren hat sie das Brand Management aufgebaut unter anderem war sie verantwortlich für die Schärfung der Dachmarke Migros, die erfolgreiche Repositionierung von Migros Sélection sowie für diverse Lancierungen von Eigenmarken wie kürzlich Migros V-Love.

Neben einem Master in Wirtschaftswissenschaft an der Universität Basel und einem Abschluss in Betriebsökonomie FH bringt Nadine Hess langjährige Erfahrung im Bereich Marketing und Marktforschung mit. Auch während ihrer Studienzeit widmete sie sich unter anderem Themen wie Trends, Kundenverhalten und Kommunikationswirkung.

«Ich freue mich sehr, dass Nadine Hess die Leitung der Direktion Marketing Kommunikation übernehmen wird und wünsche ihr einen guten Start», erklärt Matthias Wunderlin, Leiter Departement Marketing des Migros Genossenschafts-Bundes. (pd/wid)