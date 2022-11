Women's Board Award: Nadja Lang erhält die Auszeichnung

Der Women's Board Award zeichnet Verwaltungsrätinnen aus, deren Leistung sie auch für das Präsidium eines Verwaltungsrats qualifiziert. Die diesjährige Preisträgerin Nadja Lang wurde am Montagabend von einer hochkarätigen Jury in Zürich gewürdigt und gewinnt eine Weiterbildung am IMD Global Board Center.

Nadja Lang habe ihre Führungsqualitäten als Verwaltungsrätin bei der Genossenschaft ZFV-Unternehmungen, der Schweizerischen Post, der Pax Lebensversicherungen, der Metron sowie Energie 360 Grad eindrücklich unter Beweis gestellt, heisst es in der Mitteilung. Seit 2017 ist sie Mitglied des Verwaltungsrates des ZFV, 2019 wurde sie Verwaltungsratspräsidentin. Mitten in der Coronakrise im 2021 übernahm sie zusätzlich die CEO Position und nimmt seit diesem Jahr im Verwaltungsrat ihr Amt als Delegierte wahr.

Nadja Lang engagiert sich in diversen Gremien; unter anderem zum Thema Nachhaltigkeit. «Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. Unternehmertum, Eigenverantwortung und eine auf Vertrauen basierende Unternehmenskultur sehe ich als zentrale Erfolgsfaktoren. Diversität auf allen Führungsebenen trägt stark dazu bei, verschiedene Sichtweisen zu integrieren», wird Nadja Lang zitiert.

Die Auswahlverfahren für den Women’s Board Award haben über die letzten vier Jahre eindrücklich gezeigt, dass es in der Schweiz viele sehr kompetente Verwaltungsrätinnen gibt und ein grosses, ungenutztes Potenzial vorhanden ist. Die Jurypräsidentin Barbara Rigassi betont: «Diversität ist 2022 in den obersten Führungsgremien zur Selbstverständlichkeit geworden. Nun ist es wirklich an der Zeit, dass mehr Verwaltungsrätinnen auch ein Präsidium übernehmen.»

Die Jury des Women’s Board Award sieht dieses Potenzial bei allen drei Finalistinnen und ist überzeugt, dass nicht nur Nadja Lang, sondern auch Sandra Emme und Barbara Lambert die Fähigkeiten und Erfahrung haben, um diesen Weg zu gehen, heisst es weiter. (pd/wid)